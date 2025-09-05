アメリカのトランプ大統領が「国防総省」の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名することが分かりました。ホワイトハウス当局者によると、トランプ大統領は5日、「国防総省」の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名するということです。アメリカの国防総省は1789年に「戦争省」として設立されましたが、第2次世界大戦後に陸軍や空軍と統合され、1949年から現在の名称に変更されています。この問題をめぐっては、トランプ