気象台は、午後1時53分に、大雨警報（土砂災害）を市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、御宿町に発表しました。また洪水警報を松戸市、八千代市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐倉市、印西市、白井市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・市原市、袖ケ浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町などに発表 5日13:53時点千葉県では、土砂災害に警戒してください。北西