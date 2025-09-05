気象台は、午後1時52分に、大雨警報（浸水害）を江戸川区に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・江戸川区に発表 5日13:52時点伊豆諸島北部では、5日夕方から5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。東京地方では、5日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■品川区□大雨警報・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量60mm■大田区□大雨警報・浸水5日夕方に