気象台は、午後1時52分に、大雨警報（土砂災害）を大島町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・大島町に発表 5日13:52時点伊豆諸島北部では、5日夕方から5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。東京地方では、5日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大島町□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒