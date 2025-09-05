【ワシントン＝田中宏幸】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは４日、米司法省が、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事に対して、住宅ローンの不正疑惑を巡って刑事捜査を開始したと報じた。捜査の一環として召喚状を発行したという。事情に詳しい当局者の話として伝えた。報道によると、クック氏は２０２１年の同時期にミシガン州とジョージア州の住宅を購入し、いずれも居住用として優遇金利で住宅ローンを契約し