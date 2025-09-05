2011年に始動したミュウミュウのショートフィルムプロジェクト「MIU MIU WOMEN’S TALES（女性たちの物語）」。国際的に活躍する女性映画監督を起用し、21世紀における女性らしさをテーマに制作されてきた本シリーズは、これまでに29本の作品を発表してきました。ファッションの表現を超え、女性の視点から社会や文化を鋭く捉えるこの試みは、ミュウミュウの文化活動を象徴する存在として、長く注目を集めてきました。Courtesy of