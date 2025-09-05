ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）が、きょう5日後10時よりスタートする。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人で、初回放送ではタレントの土屋アンナと母・眞弓さんの親子に密着する。【番組カット】病院のベッドの上で…土屋アンナの67歳マネージャー母・眞弓さん『ダマってられない女たち』は、映像を通して女性たちの生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うシリーズ。シー