老後も働きながら年金を受け取る人が増えています。その際にかかわってくるのが「在職老齢年金」という仕組みです。給与と年金の合計が一定額を超えると年金が一部減額される制度で、特に「51万円の壁」と呼ばれる基準額が注目されています。 本記事では、具体的な収入例を基に年金減額の仕組みを解説し、2026年度から予定されている制度改正による影響についても説明します。 在職老齢年金の仕組みと「51万円の壁」