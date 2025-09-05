【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（9月4日・日本時間5日／ピッツバーグ）【映像】ボールガール、見事なキャッチで話題の照れ笑い（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したパイレーツ戦で初回、誰もが目を奪われるような“華麗な守備”を見せたのは、フィールド上の選手ではなかった。1回裏、ドジャースは2死一、三塁のピンチで打席にマカチェンを迎えた。カウント0-1からの2球目を捉えた打球