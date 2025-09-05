【モデルプレス＝2025/09/05】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が4日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】誠子、まるでお店レベルの手料理4品◆誠子、手料理を披露誠子は「真鯛の煮付け、モロヘイヤとオクラの酢橘さらだ、韓国春雨、スパイスきんぴら」と手料理を紹介。「韓国春雨はコチュジャン、お酢、ごま油、少しめんつゆ きんぴらは米油、塩とガラムマサラで炒めて、少しみりん 太めに野