【モデルプレス＝2025/09/05】現在活動を休止しているティモンディの前田裕太が、J-WAVE「GURU GURU！」（毎週水曜22時）を降板することがわかった。5日、公式サイトにて発表された。【写真】ティモンディ高岸宏行、2ショットで結婚発表◆ティモンディ前田、ラジオ降板を発表7月より休養している前田について、J-WAVEの公式サイトでは「7月上旬より体調不良のため活動を休養されておりましたが、マネジメント事務所・グレープカン