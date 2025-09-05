VTuber事務所「ホロライブプロダクション」のアナウンサー部門「holoAN（ホロアナ）」に所属する春先のどかさんが2025年9月5日、同月末をもって退職するとXで発表した。「色々なことを諦めていた自分に、再び灯りを灯してくれた」春先さんは22年4月にスタッフとしてホロライブに入社し、先輩スタッフ・友人Aさん（24年6月に退職）とともにサポート役を務め、表でも活躍してきた。23年には公式アプリ「ホロプラス」の宣伝隊長に就任