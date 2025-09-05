先代86にあった「特別仕様車専用のイエロー」を採用TOYOTA GAZOO Racingは2025年9月5日、「GR86」の特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」を発表しました。2025年11月の発売を予定しています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新「“FR”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）どのようなクルマなのでしょうか。トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」GR86は2012年に登場した2ドアスポーツカーです