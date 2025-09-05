５日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５４．３４ポイント（０．６２％）高の２５２１２．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．５３ポイント（０．５９％）高の８９８９．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１２４６億２８７０万香港ドルに縮小している（４日前場は１６９２億５２７０万香港ドル）。米利下げ期待が相場を支える流れ。