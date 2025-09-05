限定車トヨタGR86イエロー・リミテッドが登場トヨタ・ガズー・レーシングは9月5日、特別塗装色『サンライズイエロー』を採用し、専用装備を装着したGR86の特別仕様車『イエロー・リミテッド』を発表した。【画像】GR86イエロー・リミテッドのディテール全14枚300台限定の抽選販売となる本モデルは、9月5日から21日まで全国のGRガレージで申し込みを受け付け、11月ごろの発売を予定している。GR86特別仕様車『イエロー・リミテッ