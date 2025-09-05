鈴木法相が5日、石破茂首相と会談し、前倒しで自民党総裁選を求める意向を伝えました。最新情報についてフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。閣内ではすでに副大臣・政務官の18人が要求する意向を示していますが、現役の閣僚が初めて同調したことで波紋が広がりそうです。5日の閣議の後、麻生派に所属する鈴木法務相が石破首相と個別に面会し総裁選の前倒しを要求する書面に署名することを直接伝えました。石破首