不二家のロングセラーチョコレート「ルック」が9月よりリニューアル！定番ア・ラ・モードには新フレーバーのラズベリーが仲間入り。ミルクパレードやホワイトラバーズには、クッキークランチ味が加わり、より食べくらべが楽しめます。さらに、素材にこだわったプレミアムルックからも新商品2品が登場し、贅沢なひと粒を味わえるチョコレートタイムを演出します