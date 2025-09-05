G−DRAGONが、豪華チャーター機の写真を公開した。自身のインスタグラムサブアカウントにコメントなしで、機内の写真などを数枚アップした。公開ショットには、チャーター機に乗る前の薄緑のズボンとストライプのノースリーブTシャツを着て、白いシャツを肩にかけ、チャーター機を眺める後ろ姿や機内でくつろぐ写真など。また座席に座り、毛布を掛けて、外を眺めながら笑顔でウインクする写真も。自分の自撮り写真が入った携帯電話