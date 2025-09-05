お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹（40）が5日、X（旧ツイッター）を更新。稲田らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課がこの日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した件についてコメントした。稲田は「ご心配をおかけしていた件についてご報告です。先程警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕