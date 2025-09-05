´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤é26Ç¯¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç?Æ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥¡¥É¥¥¥©¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¥©¥©²£ÃÇÉô¥¥¥¥¡¼¡ª¡Ù¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢16»þ´Ö37Ê¬¤«¤±¤Æ±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤Ã¤¿6¿Í¡£´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡×(1996¡Á02Ç¯)¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡£99Ç¯