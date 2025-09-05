プールのはしごにつかまりABEMAの瀧山あかねアナウンサー(31)がインスタグラムを更新。大胆な水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。真っ赤な水着の上にベージュのキャミソール風のレースのトップスを重ね着したショットをアップ。プールのはしごにつかまって上目遣いの目線をカメラに向けている。この投稿にフォロワーからは「ナイスボリューム」「フツーにモデルさん」「キレイ過ぎやしませんか」「ゴイゴイスーやな」