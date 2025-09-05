気象庁は、5日午後1時18分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。 午後1時10分までの1時間に、吉田町付近で約110ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。 【各地の雨量】 ▼5日午後1時10分までの1時間雨量 ・吉田町付近 約110ミリ ▼5日午後1時までの1時間雨量 ・掛川市付近 約120ミリ ・牧之原市付近 約120ミリ ・掛川市粟ヶ岳 112ミリ