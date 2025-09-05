現在台風15号は紀伊半島を横断したもようです。このあと午後3時前後に静岡県内に最接近する見込みです。ただ雨のピークはすでに始まっています。 【動画】台風15号 午後3時前後に静岡県内に最接近か 最新の情報を久留嶋予報士が解説【5日午前11時50分現在】 現在の雨雲の様子です。現在静岡県西部を中心に1時間に50ミリの非常に激しい雨を降らす活発な雨雲がかかっている状況です。 このあと中部・東部・伊豆に帯状の活発