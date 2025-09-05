気象台は、午後1時43分に、洪水警報を益子町、茂木町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】栃木県・益子町、茂木町に発表 5日13:43時点南部では、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小山市□大雨警報・土砂災害・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量20mm■益子町□洪水警報【発表】5日夕方にかけて警戒■茂木町□洪水警報【発表】5日夕方にかけて