気象台は、午後1時42分に、洪水警報を水戸市、城里町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日立市、常陸太田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・水戸市、城里町に発表 5日13:42時点北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。茨城県では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■水戸市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ