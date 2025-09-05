台風による大雨の影響で空の便にも欠航が出ています。全日空によりますと、羽田空港と八丈島を結ぶ4便が欠航となり、あわせて440人に影響が出ているということです。一方、日本航空では目立った遅れや欠航便はなく、おおむね通常通りだとしています。