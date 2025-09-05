中国の軍事パレードの翌日、習近平国家主席（左）と金正恩総書記が公式に会談した/Jade Gao/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記が４日、北京で公式会談を行った。前日にはロシアのプーチン大統領と大規模な軍事パレードに出席し、西側諸国に対する前例のない結束を示していた。中国国営メディアによると、習氏と金氏は北京の人民大会堂で会談を開始した。両