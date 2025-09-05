King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。復帰を報告した。【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』チャリティーパートナー就任会見高橋は、ニット帽にメガネ、Tシャツという格好の近影を投稿し、「復帰しました」「よろしくね」と投稿した。高橋をめぐっては、8月30日、31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48』のチャリティーパートナーを、体調不良のため欠席