◇国際親善試合日本―メキシコ（2025年9月6日米国・オークランドコロシアム）米国遠征中のサッカー日本代表は4日（日本時間5日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習を行い、6日（同7日）のメキシコ戦に向けて調整した。この日、取材に応じたGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は、強豪メキシコの点取り屋たちとの対戦を前に「2トップの2人のヒメネスはアジアよりもはるかにレベルが高い」と腕をぶした。昨季途中までFW