中日は５日、祖父江大輔投手（３８）が今季限りで現役を引退すると発表した。愛知高、愛知大を経て２０１４年にトヨタ自動車からドラフト５位で入団。リリーフとして活躍し、２０年には最優秀中継ぎに輝いた。通算で球団歴代４位の５０９試合に登板し、１７勝２７敗１２セーブ、防御率３・０４。今季は１８試合に登板している。５日にバンテリンドームナゴヤで記者会見に臨んだ祖父江は「地元で野球をやってきて、地元のチー