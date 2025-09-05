公益社団法人「米穀安定供給確保支援機構」が５日発表した、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数（８月調査）は、前月調査より２３ポイント増の６９だった。２０１２年の調査開始以降、最大の上げ幅となった。５０を上回ると「先高感」、下回ると「先安感」があることを示す。新米が高値になるとの見方が強まっていることが反映された。また、前月からのコメ価格の変動を示す指数は８ポイント増の８５だった。５０より多