¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£À¸³èÈñ¤òÉ×¤Ç¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÈÀÞÈ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿·µï½é!!¿·µï¤òÂç¸ø³«¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿ÈÄÌî¤Ï¡¢¿·µï¸ø³«Á°¤Ë¡Öº£Æü¤Ï½é¸ø³«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¤âÄº¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥»¥ì¥ÖºÊ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤¤¤Ê¥»¥ì¥Ö¡Ù¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª