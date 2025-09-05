日本農薬が４日続伸している。午後１時ごろ、ＢＡＳＦジャパン（東京都中央区）と、ＢＡＳＦジャパン商標及び登録番号を冠する果樹分野向け製品の独占供給による販売について合意したと発表しており、好材料視されている。 対象製品の販売開始は１０月１日を予定している。今回、ＢＡＳＦ社が展開する果樹分野向け製品を日農薬のポートフォリオに加えることで、日本国内の果樹分野において日農薬は業界トップ水準の市