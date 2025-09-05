「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で日本ヒュームが「売り予想数上昇」３位となっている。 日ヒュムは前日まで連日の急騰劇で４８９０円の上場来高値に買われていたが、きょうは朝方取引開始直後に前日比４９０円高の５３８０円に買われ最高値を大幅更新した後、利食い急ぎの動きが一気に強まり、足もとでは７００円安はストップ安の４１９０円ウリ気配と様相が一変してい