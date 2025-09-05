V・ファーレン長崎は5日、ファン・サポーターのSNS上での発信に関して責任ある言動を求める声明を発表した。クラブによると「現在、弊クラブのファン・サポーターであることを示唆する個人のSNSアカウントにおきまして、対戦クラブや所属選手、ならびにそのサポーターの方々を侮辱するような、リスペクトを欠いた看過できない発言が散見されております」という。長崎は「たとえ一部の方によるものであったとしても、『V・ファ