清塚信也が自身のInstagramを更新し、鈴木愛理、松山ケンイチとの3ショットを披露した。 【写真】『クラシックTV』MCの清塚信也と鈴木愛理が公開したゲスト松山ケンイチとの3ショット ■清塚「ホントにユニークな考えを持ってるケンイチ」とコメント 清塚と鈴木がMCを務める音楽教養エンターテインメント番組『クラシックTV』（Eテレ）。9月4日は、ゲストとして松山が出演し、ベートーベン特集『ベ