この記事をまとめると ■ダイハツの初代ムーヴは1993年に登場したワゴンRの対抗馬だった ■イタリアのデザイン会社などがかかわりデザインも秀逸だった ■「カスタム」と名付けられた若者向けモデルの存在もヒットを後押しした 初代ムーヴは革命的なモデルだった 先日、7代目モデルとなる新型が登場したばかりのダイハツのトールワゴンであるムーヴ。新型となる7代目では歴代で初となるスライドドアを採用したことでも話題となっ