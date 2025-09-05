アフリカのコンゴ民主共和国でエボラ出血熱が流行していて、15人が死亡したと保健当局が発表しました。コンゴ民主共和国の保健相は4日、中部カサイ州で28人がエボラ出血熱に感染し、15人が死亡したと明らかにしました。エボラ出血熱のコンゴでの流行は16度目だとしています。WHO＝世界保健機関は医薬品などの輸送を進めているほか、首都キンシャサにある2000人分のワクチンを速やかにカサイ州に送るとしています。コンゴではエボラ