気象台は、午後1時33分に、大雨警報（土砂災害）を銚子市、旭市、鋸南町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を八千代市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・銚子市、旭市、鋸南町に発表 5日13:33時点北東部、南部では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・土