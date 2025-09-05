気象台は、午後1時28分に、洪水警報を御前崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・御前崎市に発表 5日13:28時点静岡県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中部、西部では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■静岡市南部□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水5日昼過ぎに警戒1時間最大雨量50mm□