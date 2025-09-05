気象庁は、5日午後1時28分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。午後1時20分までの1時間に、島田市付近で１２０ミリ以上、焼津市付近で約１１０ミリ、藤枝市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼5日午後1時20分までの1時間雨量・島田市付近120ミリ以上・焼津市付近約110ミリ・藤枝市付近約110ミリ▼5日午後1時10分まで