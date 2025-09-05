気象台は、午後1時25分に、暴風警報を静岡市南部、浜松市南部、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】静岡県・静岡市南部、浜松市南部、島田市、磐田市、焼津市、掛川市などに発表 5日13:25時点静岡県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。中部、伊豆、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。中