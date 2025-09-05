気象台は、午後1時22分に、洪水警報を船橋市、鎌ケ谷市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を市川市、船橋市、鎌ケ谷市、浦安市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・船橋市、鎌ケ谷市に発表 5日13:22時点南部では、土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。北西部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・土砂災