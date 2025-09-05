グラビアアイドルの奥村梨穂（22）が3日、Instagramを更新。プライベートで訪れたプールでの黒のビキニ姿を公開し、「久しぶりの水着ショット 最高」「かわいくてダイナマイトボディー」など、反響が寄せられている。【映像】“大迫力神ボディー”奥村梨穂の水着姿（複数カット）アイドルグループ「IIIIIIIDIOM」としてデビューした奥村。2023年8月、グループ卒業後は、バスト95、ウエスト58、ヒップ88の大迫力神ボディーを活