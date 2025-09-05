お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（31）が26日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。初デートは焼き肉店と決めているワケを明かした。この日は「紅しょうが」稲田美紀、「エバース」佐々木隆史とともに“お笑い界のモテ3人衆”として登場した池田。初デートでは「肉を焼く女子なのか、トング持たせ女子なのか…肉のペース、お酒のペースが全部分かる。焼肉行ったら一番効率が