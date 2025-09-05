東海道新幹線が台風15号の大雨の影響により、一部区間で運転を見合わせています。【映像】小田原駅の様子JR東海によりますと、東海道新幹線は下りの新横浜・豊橋間と上りの岐阜羽島・熱海間で運転を見合わせています。午後0時45分現在、過去1時間あたり規制値の60mmを超える90mmの猛烈な雨が降ったためで、再開のめどは立っていないということです。（ANNニュース）