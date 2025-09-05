スキルアップ研究所は、「接客業の英語力に関する実態調査」の結果を、2025年8月29日に発表した。調査は、2025年8月6日〜13日の期間、接客業に従事しており、業務中に英語を使用したことがある200人を対象にインターネットにて実施したもの。○業務中に英語での対応に困ったことがある人は86.0％業務中、英語対応に困った経験の有無を尋ねたところ、約9割が「困った経験がある」(86.0%)と回答したことが分かった。英語対応に困った