【モデルプレス＝2025/09/05】モデルのマギーが4日、自身のInstagramを更新。こだわりのインテリアで整えた自宅の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】マギー「生活感のないすっきりとしたお部屋」公開◆マギー、モダンでホテルライクな部屋披露マギーは「まだ途中」としながらも、「人生ずーっと生活感のないすっきりとしたお部屋が好き」とこだわりのインテリアが並ぶ広々とした部屋を公開。「ここ7、8年くらいはモダン