Angeloが9月4日、新曲「NEOCREATE」を配信リリースした。これに伴って同楽曲ミュージックビデオも公開となっている。2022年1月のライブを最後に無期限活動休止となったAngeloが、再始動を発表したのが約3年半後の今年5月のこと。10月4日および5日に東京・国立代々木競技場第二体育館にて、2days公演＜START OF THE WORLD LINE＞を開催することが決定している。そして同ライブを前に、デジタルリリースされた再集結後初の新曲が「NE