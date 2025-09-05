LINEの誤爆場面に遭遇したことはありますか？ 想像するだけでゾッとしますよね……。今回は、知人のA子さんが体験した、ママ友グループLINEでの誤爆をきっかけに起きたトラブルをご紹介します。 平和なママ友グループが一変！？ ママ友とは、友達ではあるけれど、それ以上を期待しすぎないこと。距離を保ちながら、無理のない関係を築くこと。それが子どもにも自分にも一番だと、この出来事で学びました。